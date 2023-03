De Filippi, "sorpresa e addolorata": cos'è successo dopo la morte di Costanzo

03 marzo 2023 a

Maria De Filippi è arrabbiata e amareggiata. In questo momento di grande dolore e di lutto per la scomparsa di suo marito Maurizio Costanzo, morto venerdì 24 febbraio in una clinica di Roma, su Il Corriere della Sera sono apparse delle notizie sulla situazione patrimoniale del grande giornalista. Notizie ritenute completamente false. "La valutazione del patrimonio è immaginifica", scrive in una nota l'avvocato di Maria De Filippi e della famiglia, Pierluigi De Palma. Che riporta la loro rabbia per le indiscrezioni apparse nei giorni scorsi sull'effettivo valore dell'eredità lasciata da Maurizio Costanzo alla moglie e ai suoi tre figli, Camilla, Saverio e Gabriele.

Secondo quanto riporta il sito de La Repubblica, la famiglia smentisce totalmente la notizia diffusa negli scorsi giorni dal Corriere della sera in quanto le informazioni sul patrimonio "di 70 milioni di euro e sulla proprietà di alcuni appartamenti a Roma e una villa ad Ansedonia", sarebbero "false e del tutto incoerenti con la realtà dei fatti". Peraltro, queste informazioni, sempre secondo la nota diffusa dall'avvocato De Palma, avrebbero ferito in particolarmente proprio Maria De Filippi, che sarebbe "sorpresa e addolorata perché in un simile momento vengano diffuse notizie non verificate e di macroscopica falsità".