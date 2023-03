Pomeriggio 5, D'Urso silenzia Claudio Lippi: "Grazie, ma basta"

Claudio Brigliadori 03 marzo 2023 a

Momenti di grosso imbarazzo a Pomeriggio 5: l’emozione fa brutti scherzi a Claudio Lippi e a rimetterci è la padrona di casa, Barbara D’Urso. Dopo essere crollato emotivamente il giorno della morte di Maurizio Costanzo («Tutto quello che aveva da dire, non lo diceva mai alle spalle. Mi sento quasi in colpa a raccontare una persona come lui che pensavamo eterna», si era sfogato in lacrime venerdì scorso a La vita in diretta su Rai 1), l’ex conduttore di Giochi senza frontiere, Il pranzo è servito e Buona domenica, proprio con Costanzo, è intervenuto come ospite al salotto di Canale 5 nel giorno dei funerali del re dei talk show italiani, lunedì, e ha deciso di incoronare a suo modo proprio la D’Urso: «Maurizio è stato un grande uomo, che ha usato la tv per sdoganare argomenti in tempi difficili. E tu ne sei l’erede».

Una sviolinata imprevista che ha lasciato Carmelita visibilmente di sasso. Gli argomenti e soprattutto le parole utilizzate da Lippi per sostenere la sua tesi non sono state, a onor del vero, propriamente delicatissime: «Al di là del gossip nauseabondo che hai fatto con grande attività cerebrale, tu hai una caratteristica, che avevo già visto ai tempi di TeleMilano58. Maurizio è entrato nella casa della gente parlando come nessuno aveva parlato prima. E tu ne segui le orme».

"Basta ti prego". La D'Urso ferma Claudio Lippi: cala il gelo a Pomeriggio 5

Per sciogliere il gelo che stava calando in studio, la D’Urso ha interrotto Lippi piuttosto bruscamente: «Grazie Claudio basta... Ti prego, perché poi mi metti in imbarazzo. Mi hai lasciata impietrita». Poi però ha confermato: «Ho assorbito come una spugna, ho osservato e capito». A questo punto pare che non resti che aspettare il Barbara D’Urso Show.