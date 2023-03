Pomeriggio 5, D'Urso confessa: "Costanzo? Mi disse che lo avevo fatto nero"

02 marzo 2023 a

Barbara d’Urso ha dedicato larga parte di Pomeriggio Cinque al ricordo di Maurizio Costanzo, venuto a mancare all’età di 84 anni lo scorso venerdì. Tra gli ospiti anche l’attore Massimo Lopez, che ha lavorato per tanti anni al fianco de celebre conduttore a Buona Domenica. A un certo punto la discussione si è spostata sull’importante di fare del bene al prossimo.

“Se tu tratti bene una persona che incontri per strada - ha dichiarato l’attore - questa persona tornerà a casa più positiva. E sarà a sua volta più gentile con il prossimo. Viceversa si avrà invece negatività”. La d’Urso ha aggiunto che purtroppo in certi momenti della sua vita ha avvertito questa negatività: “A volte ci sono delle cose negative che cercano di mandarmi, ma io rispondo sempre con la positività perché penso che le persone cattive, così arrabbiate, in fondo abbiano bisogno soltanto di un po’ di luce”.

Successivamente la conduttrice di Pomeriggio Cinque ha mandato in onda una clip su Costanzo che le faceva i complimenti per aver vinto con la sua Domenica Live la sfida degli ascolti contro Domenica In: “Capite la grandezza? Per un anno siamo stati contro la domenica, anche se non se lo ricorda nessuno. E capitava che nella guerra degli ascolti io vincessi. Lui è venuto da me a dire che l’ho fatto nero. Un grandissimo”.