Fedez, il retroscena sul suo silenzio: soldi, un'amara verità

Sì, ora dobbiamo preoccuparci: che fine ha fatto Fedez? Siamo a quasi tre settimane di silenzio sui social. E ieri l’influencer ha tirato pacco anche ad Amazon, la sua cassaforte. C’era la presentazione di Lol3, di cui è host, e non si è presentato. «Ci segue da lontano», ha detto Serena Dandini, che l’ha sostituito. Paura: oramai è abbastanza chiaro che non si tratta di una mossa di marketing. Perché Federico Lucia è una macchina da soldi. E più sta lontano dai riflettori, quelli dei social, il suo vitalizio, meno fattura.



Che sia il litigio con la moglie, che sia una fase di stress acuto (in una delle poche storie pubblicate balbettava), il periodo sabbatico inizia a farsi sentire sul conto in banca. In più di 15 giorni di oblio la star ha rinunciato a quasi 2 milioni di incasso potenziale. Non che gli manchi la grana, per carità. Ma lui è un accumulatore seriale (di fogli viola) e la cosa inizia a farsi curiosa. Come si dice: il silenzio è d’oro. Però nel senso che a Fedez costa oro. Procediamo per illazioni e facciamo due conti in tasca alla star. Secondo Followerstat ogni post del cantante vale fino a 220mila euro. Cioè, se un’azienda vuole avviare una collaborazione e vedere pubblicato sull’account Instagram del coniuge Ferragnez un “adv” (un contenuto sponsorizzato), è questa la cifra che deve cacciare fuori.



Troppo? Non per gli standard degli influencer. E Fedez non solo ha tantissimi follower (14,6 milioni), ma anche un “engagement rate” superiore alla media dei colleghi. Che roba è? È la metrica della reattività dei fan. L’amato bambolotto pezzato preme invio e l’8,4% dei suoi seguaci (fatevi due conti) applaude con like e commenti.

Gli altri in media solo sull’1,7.

CONTI IN TASCA

Le aziende conoscono questo potenziale e l’hanno ricoperto di soldi. Così in questi anni Federico ha piazzato di tutto: magliette, giacche, mutande, ciabatte, borse, pacchetti vacanza, smaltini. Mister Lucia funziona. Funzionava. Perché dopo Sanremo si è rotto il giocattolo, a quanto pare. Dicono sia finita l’armonia in casa. Chiara, alla prima esperienza in tv (esordio direttamente in Champions: Sanremo), non voleva essere disturbata. E, a un metro dal percorso netto, ecco che Federico si mette a fare il cazzone in diretta nazionale. Che nervi per lei, giustamente. Ora: i Ferragnez funzionano in versione Mulino Bianco, quando regna la pace. Ma se si incasinano i rapporti in casa, altro che il limone con Rosa Chemical: Chiara mozzica.

In questo clima glaciale il cantante è sparito nella nebbia. Pubblicava in media 2,5 contenuti a settimana (che, moltiplicati, fanno i 2 milioni di euro di cui si parlava prima). Ma dopo Sanremo ha interrotto le trasmissioni. Salvo un paio di eccezioni.

Quando ha perculato Mario Giordano per la voce. E quando ha annunciato il suo nuovo podcast sulla new economy. Iniziativa “culturale” che ha lasciato indifferenti i suoi fan, i quali da Fedez si aspettano mutande con l’elastico griffato e calzini di spugna bianchi con le ciabatte. Socialblaze, quel giorno, ha registrato un calo di follower. In duemila hanno smesso di seguirlo. Su 14 milioni. Chiaramente uno sputo nell’oceano. Però la curva di crescita è discendente da giugno 2022, ha avuto un picco potente nei giorni di Sanremo, ma poi è tornata a stagnare. In più mettici che, quando a ottobre c’è stato il cosiddetto “Instagram down”, giorno di follia in cui si sono persi dati e seguaci, Fedez ha lasciato sul campo di battaglia 45mila follower. Per colpa del signor Zuckerberg. Insomma, c’è poco da stare Lol.