Fedez: "In questo periodo preferisco stare lontano dai social, Chiara..."

Fedez rompe il silenzio con un messaggio pubblicato in una stories su Instagram: "Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare il più possibile lontano dai social. In questa decisione non c’entra il rapporto con mia moglie. Che anzi ringrazio per il costante supporto. A presto (cuoricino)". Poche parole per dire che non apparirà per un po' sui social network e che non c'è alcuna crisi di coppia con Chiara Ferragni. Ma i fan sono molto preoccupati, forse ancora di più dopo questo messaggio. Dopo il festival di Sanremo, infatti, Fedez è praticamente sparito da Instagram, Chiara non ha più pubblicato nulla con il marito. E ieri 2 marzo Fedez ha disertato la presentazione della terza serie di Lol: chi ride è fuori, show di Amazon di cui è conduttore insieme a Frank Matano.

Non solo. Qualche giorno fa si era visto in un video, mentre, balbettando, rispondeva alle accuse di Selvaggia Lucarelli. Un problema, quello della balbuzie per il quale si era addirittura scusato: "È un problema che ho da un po’ di tempo". Poi di nuovo il silenzio. Interrotto solo da uno scatto della Ferragni in cui gli tiene la mano per smentire le voci di una crisi col marito "colpevole" di averle rubato la scena sul palco dell'Ariston per quel bacio in bocca a Rosa Chemical.

Poi di nuovo più nulla. Chiara ha pubblicato solo foto che la ritraggono, al lavoro o con i figli Leone e Vittoria. Mai una con Fedez. Finché oggi lui, forse dopo l'indiscrezione di Fabrizio Corona che ha scritto che la Ferragni vuole il divorzio e lui "sta male psicologicamente", ha rotto il silenzio. Rendendo tutto però ancora più confuso.