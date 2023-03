Clio Makeup in lacrime: "Vita di me***". Il dramma della star italiana

03 marzo 2023 a

Clio Makeup sta vivendo un momento di profonda crisi e in un video postato sul suo profilo Instagram si mostra in lacrime e accusa il mondo delle influencer. E lei, che è una delle più famose nel settore beauty, sempre ironica ma sensibile si sfoga: "Negli ultimi anni, mi sono resa conto che non riesco a essere la Clio di prima. Non perché non abbia più la passione che avevo prima ma perché il mondo del web, soprattutto del beauty, è cambiato tantissimo. È diventato un mondo di paura. Nel 2008 facevo recensioni anche negative di prodotti, dicevo cosa mi piaceva e cosa non mi piaceva. Non c’erano i giornalisti, non c’erano gli influencer che rigiravano le tue parole per attaccarti. Adesso ho paura di dire la mia, perché qualsiasi cosa io dico viene girata".

E ancora: "Faccio fatica a combattere queste battaglie ma ho paura. Ho paura perché la vita è una me*** e ogni giorno abbiamo sfide e battaglie da combattere e non ho voglia di combattere battaglie che io ritengo inutili. Non voglio massacrare le cose degli altri per innalzare me stessa. Non voglio essere l'imprenditrice numero uno in Italia, la più f***, la meglio vestita, quella più ricca. Non me ne frega niente".

È affranta Clio: "Faccio fatica perché dall’altra parte c’è chi ha modi di comunicare che vanno in contrapposizione con me. Se lo avessi saputo nel 2008, non avrei nemmeno cominciato". Quindi conclude: "Gli altri non ne parlano perché hanno paura delle conseguenze, di deludere brand, di tagliarsi fuori dai contratti. Non è quello che voglio fare io. Non voglio scendere a compromessi. A scuola ero una capra ma il c*** non l’ho mai leccato a nessuno. Oggi il mondo del web è pieno di leccac***".

Parole apprezzate da Selvaggia Lucarelli che è sempre molto dura con le influencer: "Questa ammissione di debolezza rispetto al sistema delle influencer più aggressive nel marketing è molto interessante, soprattutto perché Clio parla di sé e delle proprie difficoltà nell'essere competitiva", scrive la giornalista su Instagram: "Questo video lo trovo onesto e anche coraggioso, perché in fondo sta riconoscendo dei limiti da imprenditrice e non è un'ammissione facile". E "non lo è perché il solito dolore 'guardate io sono come voi, ve lo racconto così normalizzo, bla bla'. è lei che dice 'sono cambiata' perché in sostanza non sa più nuotare nella vasca di squali". E conclude Selvaggia: "Diciamo che non conoscevo a fondo la questione Clio. Torno sulla questione in maniera meno emotiva e più ragionata, mi sembra che ci siano molte sfumature come per gli ombretti".