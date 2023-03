Fedez e Ferragni, quell'ombra nella foto: tam tam impazzito

06 marzo 2023 a

In una serie di foto pubblicata sul profilo Instagram di Chiara Ferragni, nell'ultima immagine, si intravede Fedez. Nello scatto si vedono infatti Chiara e i suoi due figli Vittoria e Leone seduti al tavolo di un agriturismo della Val Seriana. E proprio sul tavolo ecco l'ombra di chi con il cellulare sta scattando la foto. Ecco, quell'ombra è di Fedez.

Insomma, i Ferragnez sono tutti insieme, stanno facendo una gita in montagna, tra pony e buon cibo. Nessuna crisi quindi per la coppia più chiacchierata del momento. Sui social tam tam impazzito: "Federico è nell'ultima foto. Spero tanto stia meglio", scrive una. "Ha ragione, l'ombra di chi fotografa ( lo spero anch'io )", risponde un'altra. "Doveva essere in tribunale. Comunque oggi è lì con Chiara, come sempre del resto", aggiunge un commentatore.

Qualcuno però esprime dei dubbi: "L'ombra c'è, è vero, ma come fai a dire che è Fedez?". La cosa del certificato medico presentato per non andare in Tribunale come testimone per le morti a Corinaldo non va giù a molti: "Certo che se Fedez è li con loro ed ha contestualmente presentato un certificato di malattia che non gli permette di presenziare in udienza...speriamo non passi a casa il medico fiscale sarebbe giusto un piccolo reato".