Costanzo, Marta Flavi nella bufera: "Tacere mai? Cosa dici..."

08 marzo 2023 a

a

a

Le parole di Marta Flavi su Maurizio Costanzo non sono passate inosservate. La conduttrice tv ha scatenato l'indignazione del web dopo alcune rivelazioni sull'ex marito scomparso nei giorni scorsi. "Dieci anni fa ci siamo ritrovati. Una verità mai emersa per una dote che nessuno potrà mai negarmi, la discrezione", ha confessato al settimanale Nuovo parlando del faccia a faccia quando il giornalista già era sposato con Maria De Filippi.

"Perché non andrò al funerale di Costanzo". La scelta (dura) della sua ex Marta Flavi



Stando a quanto da lei ammesso, Costanzo "mi fece contattare da un agente famoso dal quale seppi che aveva desiderio di rivedermi. Per l'incontro al teatro Parioli m’infilai una parrucca nera in testa. Volevo passare inosservata. Quando mi vide si mise a ridere e mi chiamò 'madame'". Quello con la Flavi per Costanzo era il terzo matrimonio. Un'unione durata appena un anno, durante il quale il giornalista iniziò una relazione con la De Filippi e la Flavi venne a saperlo.

"Non ci parlo, chi è?": Marta Flavi, quelle dure parole di Costanzo



Proprio per i lunghi anni di tensione, la conduttrice di Agenzia Matrimoniale ha preferito non andare ai funerali dell'ex perché sarebbe stato, a suo dire, "poco elegante". Parole, quelle che rievocano un incontro segreto del passato, non andate giù al web. "Poteva tranquillamente continuare a tenerselo per sé", commenta un utente sul ricordo della Flavi. E ancora: "Tacere mai?", "A qualcuno interessa?". Ma c'è anche chi ci va giù più pesantemente, arrivando a dire: "Sciacalla si può dire? È un classico suo comportamento, lo ha già messo in atto altre volte. È una parassita!".