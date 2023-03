Ilary Blasi "racconta tutto": Verissimo, per Totti si mette male

09 marzo 2023 a

A quanto pare il momento della resa dei conti è vicinissimo. Ilary Blasi è pronta per dire la sua sul gossip del momento: la separazione da Francesco Totti. Dopo il braccio di ferro in tribunale e il punto di non ritorno con un accordo saltato anche sui beni da spartire, come ad esempio le case o le famose borse di Ilary e i Rolex di Totti. E a quanto pare il regolamento di conti potrebbe esserci proprio in tv con un'intervista di Ilary Blasi a Verissimo da Silvia Toffanin.



Secondo le indiscrezioni riportate da Nuovo Tv, le prossime mosse di Ilary saranno queste: "La conduttrice presenterà la nuova edizione dell’Isola dei Famosi e, secondo le indiscrezioni, dirà la sua anche sulla battaglia legale che la vede opposta al suo ex marito Francesco Totti". Poi l’intervista a Verissimo, come sottolinea il settimanale: "Gli argomenti in ballo sono tanti. – anticipa il settimanale –. Si va dalla sottrazione dei Rolex di lui e delle borse griffate di lei, alla gestione dei tre figli, fino ai presunti tradimenti della Blasi cui Totti ha fatto riferimento nella sua intervista rilasciata a settembre al Corriere della Sera". Insomma l'ora X è ormai vicina. E per la coppia Blasi-Totti non ci saranno più segreti.