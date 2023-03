Alessandro Gassman, furia sui social: chi ha bloccato

10 marzo 2023 a

a

a

Rocco Tanica è stato "bloccato" su Twitter da Alessandro Gassmann. Un gesto, quello dell'attore, che ha lasciato di sasso lo storico tastierista degli Elio e le Storie Tese: "Qualcuno conosce Alessandrone Gassman e gli chiede se mi sblocca?", scrive in un post pubblicato sui social.

"Io non gli ho fatto niente a parte quand'è uscito Leo Gassman a Sanremo 2020 che ho scritto 'Questo vince' (e ha vinto) e mi ha bloccato", aggiunge Rocco Tanica. Che poi chiosa con una battuta: "Non è giusto, mi piace pure il tonno", twitta riferendosi alla pubblicità per una nota marca di tonno in scatola per la quale l'attore ha fatto da testimonial. Ad accompagnare il cinguettio, quello che sembra ed è uno screenshot ma modificato con la foto del profilo di Alessandro Gassman, che nella realtà non è sorridente come quella di Rocco Tanica.

Tant'è. Rocco Tanica non è il solo ad essere stato bloccato su Twitter da Alessandro Gassman. Il quale pare essere uno che "blocca" anche senza apparenti buone ragioni. Alcuni utenti offrono quindi una spiegazione al tastierista degli Elio e le Storie tese: "Non è che in passato Lei abbia fatto ironia sul cognome, magari paragonandolo ad un supereroe che combatte i malvagi con mefitiche flatulenze: Gas Man?".