Barbara D'Urso "tradita" dall'amica: "Sei una brutta persona"

“Sei una brutta persona Angelica, me lo sono segnato, ci sono rimasta male!”: Barbara D'Urso ha ironicamente rimproverato una sua cara amica per un "tradimento" del passato. Ieri sera la conduttrice ha cenato insieme ad alcuni suoi amici e, proprio durante quell'incontro, ha svelato nelle Instagram stories un retroscena sulla sua amica d’infanzia: “Lo sapete che a quindici anni ha baciato uno che mi piaceva sulla moto?”.

A quel punto la sua amica ha confessato l’accaduto raccontando: “Mi aveva portata a fare un giro e tu ci sei rimasta malissimo”. Un racconto ovviamente ironico quello della conduttrice, che però ha sottolineato come la sua amicizia con Angelica non sia stata minimamente intaccata da questo screzio tra adolescenti.

Nella puntata di Pomeriggio 5 andata in onda ieri, invece, la conduttrice ha sfoggiato una treccia frutto del lavoro della sua hair stylist. E nelle Instagram stories ha mostrato il dietro le quinte di quel lavoro, con tanto di battibecco simpatico con la sua collaboratrice: “Che pazienza che ci vuole, cosa vuoi dalla mia vita ancora?”. La D'Urso, poi, l’ha ammonita ironicamente perchè continuava a lavorare sulla sua acconciatura e le ha detto di non volere altri ricci: “Lasciami in pace ogni tanto”.