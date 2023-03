Floriana Secondi, "Brutto bast***": chi ha ucciso suo cugino

11 marzo 2023 a

Giorno drammatico per Floriana Secondi. La protagonista del Grande Fratello 3 ha perso il cugino Manuel Costa. Il ragazzo, chef dell'Osteria degli Artisti, è stato ucciso a Roma venerdì sera. Cosa ci sia dietro l'omicidio di Emanuele Costanza, il vero nome dell'uomo, non è dato sapersi. Gli inquirenti però ipotizzano dissidi di natura economica. Manuel, 41 anni, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco da un 43enne di origini napoletane che si è costituito alle forze dell'ordine confessando.

"Brutto bas***! Togliere la vita a mio cugino, padre di quattro figli, sei un essere spregevole. Sparare in testa a freddo, che Dio ti renda le tue azioni... ci sarà una giustizia terrena ma anche divina", è lo sfogo della Secondi su Instagram. Era stata proprio lei ad aprire il locale dove Manuel lavorava. Sotto lo scatto che ritrae la vittima, tanti messaggi di cordoglio.

"Manuel sei il nostro angelo. È qualcosa che ci toglie il fiato ho conosciuto il tuo valore, il tuo talento la tua fantasia la voglia di migliorare sempre te stesso e il mondo, di fare bene armonizzare con gli altri, dare una mano a tutti sempre in prima linea. Quanto ci manchi prima di pensarlo, abbiamo tutti un nodo in gola che non va più via. Sei il nostro eroe il tuo sorriso contagioso la tua grande voglia di fare la tua fantasia unica ci guiderà nell’arte a fare sempre meglio come ci hai insegnato tu", è solo uno dei tanti.