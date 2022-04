Verissimo, Silvia Toffanin gela Floriana Secondi: "Guarda, hai sbagliato programma"

23 aprile 2022 a

a

a

"Guarda, forse hai sbagliato programma". Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5 ospita Floriana Secondi, ex amatissima concorrente del Grande Fratello fresca di eliminazione dall'Isola dei famosi, dov'è risultata poco apprezzata sia dai naufraghi vip sia dai telespettatori. E la colpa forse, suggerisce la Toffanin, è anche stata sua. Da verace ed esplosiva, la romanissima Floriana si è trasformata in troppa brusca, polemica, "negativa".

"Non posso parlare d'amicizia". Federica Brignone a Verissimo: tutta la verità su Sofia Goggia

In studio, contesta a Ilary Blasi e agli autori dell'Isola di aver privilegiato gli scontri con i concorrenti alle sue prodezze in Honduras, dov'è stata attivissima in attività come pesca o raccolta della legna. "Mi aspettavo si vedesse nelle puntate in Palapa", è la protesta della Secondi. Subito gelata dalla Toffanin: "Volevi essere celebrata? Eh ma hai sbagliato programma, dovevi andare allo Show dei Record". Floriana la prende sul ridere, anche perché una volta eliminata ha fatto mea culpa.

"Volevo adottare un bambino, ecco perché non me lo hanno permesso". Il dramma della Luxuria, Toffanin commossa





"Ho capito i miei sbagli. Mi sono persa in questa Isola, mi sono preoccupata troppo degli altri, dei loro escamotage, e ho perso di vista l’obiettivo. Non ho cercato più di essere quello che volevo, notavo quello che facevano gli altri. Questa è stata la mia brutta figura, speravo che a 44 anni sarei riuscita a gestire questo aspetto". Tornata a casa, ha dovuto anche sostenere le critiche del figlio e del compagno Angelo. "Mio figlio non mi ha voluto parlare per un po’ di giorni. Ci è rimasto malissimo, anche il mio compagno. Sono stata criticata tantissimo. Lui è molto critico con me, è il mio giudice. Mio figlio è il mio opposto, è calmo e pensa tanto prima di agire. Mi ha detto che potevo fare meglio, che voleva vincessi io. Il mio compagno mi ha fatta nera".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.