Isola dei Famosi, Floriana Secondi perde la testa: "Infame esaurito", insulti a Nicola Vaporidis

Francesco Fredella 25 marzo 2022 a

a

a

Volano gli stracci all’Isola dei famosi. Accade di tutto. Guerra già nelle prime puntate, Floriana Secondi e Nicolas Vaporidis sono ai ferri corti. La Secondi accusa l’attore di essere un privilegiato. Sarà vero? Vaporidis, attore indimenticabile in "Notte prima degli esami", arriva sull’Isola senza essere legato al compagno di coppia. E poi è pure immune. Nulla di più strano. Floriana invece ha legato molto con Zequila. Ma la Blasi vuole vederci chiaro cercando di capire come mai ci sia questo forte attrito con l’attore romano.

"Stasera la pratica". Marco Melandri, proposta indecente a Cicciolina: Isola a luci rosse

La Secondi lo considera un privilegiato spiegando che in hotel, prima dello sbarco sull’Isola, la produzione ha chiesto a tutti di consegnare il telefonino mentre sembra - da rumors - che Vaporidis abbia continuato ad utilizzarlo. Secondo Floriana alcuni naufraghi l’avrebbero sentito parlare al cellulare. Le accuse sono fortissime e ora potrebbe accadere qualcosa di imprevisto, una guerra tra naufraghi. Una vera spaccatura.

Gf vip "misto", la pazza idea di Alfonso Signorini. A cosa sta pensando: arruolata la prima super star?

Poi Floriana racconta che la produzione ha concesso di portare un solo oggetto personale sull’Isola dei Famosi, lei avrebbe scelto un rosario ma non gliel’hanno concesso. “Mi dicono che il rasoio è per esigenze mediche”, dice Ilary. Davvero due pesi e due misure? Tutto è ancora da capire, ma le accuse di Floriana Secondi non lasciano spazio a doppie interpretazioni: "Il serpente lo sappiamo tutti chi è. E a me questo serpente non mi gusta proprio. Ha il complesso da esaurito e da infame!". "E’ di una volgarità inaudita“, la risposta distaccata dell'attore.

Le corna di Francesco Totti, "ecco perché è uscita la notizia": bomba di Ilary Blasi, ora si capisce tutto...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.