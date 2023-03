Ilary Blasi, "salta l'udienza": lo schiaffo a sorpresa di Totti

13 marzo 2023 a

Salgono le tensioni tra Francesco Totti e Ilary Blasi. I due non avrebbero ancora raggiunto un accordo dopo la separazione nemmeno sulla data d’inizio della causa. La prima udienza, fissata per il 14 marzo, sarebbe stata posticipata. L’ex calciatore della Roma ne avrebbe chiesto un differimento perché, essendosi costituito in giudizio solo giovedì scorso, pare che abbia bisogno di più tempo per preparare la sua difesa.

Lo scorso ottobre, invece, la Blasi avrebbe presentato un’istanza per chiedere l’anticipazione dell’inizio della causa. Ma la sua richiesta sarebbe stata rigettata dal giudice, il quale non avrebbe riscontrato nessun motivo urgente per accettare la proposta. Ilary e Totti, insomma, sono ancora sposati e la loro separazione, a quasi un anno dall’annuncio della rottura, non è così immediata.

Per quanto riguarda invece la storia dei Rolex contesi, al momento il giudice si sarebbe riservato di decidere se ascoltare anche i testimoni o se ha sufficienti elementi per emettere la sentenza. L’ex calciatore della Roma ha chiesto la restituzione dei preziosi oggetti, mentre la Blasi avrebbe assicurato che si tratta di orologi unisex che l’ex marito le avrebbe regalato e che avrebbe sempre indossato lei.