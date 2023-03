Belve, Parisi-Lucio Presta: "Lei esce dal camerino e...", dettagli esplosivi

Daniele Priori 14 marzo 2023 a

“Di Lucio Presta invece non ci cale mica...” canticchiava forse Heather, ospite di Belve, pensando alla belvata da raccontare alla Fagnani. E invece no. “A Hong Kong (dove la soubrette risiede da diversi anni con il marito ndr) non ci torni se prima non mi avrai risarcito” avrà pensato il manager dei vip, Lucio Presta, resosi lui autore di una belvata che avrà lasciato a bocca aperta persino la Belva Fagnani, padrona di casa. Ma del resto quando suona l’ufficiale giudiziario, si sa, c’è poco da belvare. Persino una leonessa diventa un agnellino e paga, in soldi (come ha fatto alla fine Heather) con «una ingente somma» risarcimento per una condanna per diffamazione, ci ha tenuto istantaneamente a far sapere al mondo via Twitter (taggando la stessa Heather). Vittoria con addebito, è proprio il caso di dirlo, e tag di soddisfazione pura per il manager dei vip sempre più di casa dalle parti di Mamma Rai, tanto da riuscire a blindare con un vero e proprio blitz il dietro le quinte di una trasmissione.

Già perché c’è poco da ridere. Non sono due vip che si tirano i capelli. Insieme all’ufficiale giudiziario c’era anche una pattuglia dei carabinieri, casomai Heather avesse provato a mettere le ali e ripartire per la Cina. A Presta va riconosciuto il tempismo. Anche se, filtra dalla redazione della trasmissione, in pochi sul posto se ne sono accorti. Tutto si è compiuto con grande discrezione, come è giusto che sia stato. Del resto si trattava di una questione civile, non penale. Non abbastanza però da non suscitare lo stupore che si può immaginare possa aver generato l’arrivo in studio di una macchina dell’Arma, puntualmente ringraziata da Presta nel tweet.



CONTROVERSIA

A dirimere la controversia è bastato un blocchetto degli assegni e liberi tutti. Non prima, però, di twittare a dovere: «Hai avuto moltissimo tempo, cara Heather Parisi, per saldare quanto disposto dal tribunale che ti ha condannato per diffamazione ma tu e la tua luce pensavate di farla franca ancora, allora mi è toccato fare ciò che mai avrei voluto». Anche la centralità dell’uccellino social è presto spiegata. Tutto, infatti, era iniziato proprio con uno sfogo della Parisi via Twitter, all’epoca della trasmissione Nemicamatissima con Heather e Lorella Cuccarini. «È stato un susseguirsi di no, ad ogni mia proposta, ad ogni mia idea, ad ogni mio sussulto artistico.



Ho un sacro rispetto e una sincera ammirazione nei confronti di tutti gli incredibili ospiti di Nemicamatissima, ma mi devono spiegare per quale strana coincidenza i desideri della mia nemica amatissima siano stati esauditi e i miei no. Sono una professionista impeccabile e detesto veder calpestato lavoro, abnegazione e rispetto per il pubblico in nome di pure convenienze di scuderia. Perché di questo si è trattato» accusava Heather, coinvolgendo di fatto anche il figlio di Lucio Presta: «Qualcosa che Heather non doveva fare. I ragazzi l’hanno sempre chiamata zia», commentò il supermanager annunciando la querela arrivata poi a sentenza, con tanto di (tardivo) risarcimento per lui.

«Per evitare la mortificazione di veder portare via effetti personali, hai dovuto effettuare bonifico tramite terzi e saldare quanto dovuto, operazione che ha richiesto alcune ore trascorse in un camerino del centro di produzione. Cara HP anche questa volta non hai evitato di fare una brutta figura. E chissà che altre figuracce rimedierai?. Vedremo le tue interviste. Medita Heather medita!», ha concluso Presta su Twitter.



IL BOTTO

Finale col botto, insomma, della storia di un nuovo Nemicamatissimo per Heather. Che all’epoca, tra il 2016 e il 2017, per il degenerare della lite vide strappati anche contratti per la trasmissione di un suo film Blind Maze – Ragazzi con la pelle sottile, diretto dalla stessa Heather Parisi, che le reti Rai avrebbero dovuto trasmettere su imput (poi venuto meno) dello stesso Presta. Questo almeno riferiva all’epoca la Parisi che invece ora, ha incassato (o meglio...pagato) il colpo in silenzio. Dalle parti di Labaro, intanto, in attesa della messa in onda di stasera, Fagnani si frega le mani con la trasmissione già in crescita d’ascolti nella puntata di martedi scorso. E chissà a Rai2 che Belve si staranno sentendo tutti. A parte la Heather di ritorno a Hong Kong con qualche spicciolo in meno.