Furio Colombo insulta, Senaldi lo zittisce: "Meloni potrebbe macchiarsi col sugo..."

14 marzo 2023 a

a

a

Furio Colombo a L'Aria che tira - il programma condotto da Myrta Merlino su La7 - non le manda a dire. Lanciando gli altri ospiti senza parole, il giornalista ha usato le tragedie in mare di questi giorni e soprattutto la partecipazione di Giorgia Meloni alla festa privata (sottolineiamo, privata) di Matteo Salvini per i suoi 50 anni, per attaccare l'intero esecutivo. E le sue parole sono fortissime, a un passo dall'insulto: "Questo andare a cantare di Meloni, invece di vedere le vittime e le loro mamme, è un gesto che non può essere dimenticato. È un momento terribile, nessuno può sperare che d'ora in poi la Meloni governi così male".

"Conferme dai servizi segreti": ombre russe sull'Italia, l'allarme di Sallusti

La risposta però, davanti a tanto odio, non si è fatta attendere ed è arrivata dal condirettore di Libero, Pietro Senaldi: "Meloni potrebbe macchiarsi la camicia mentre mangia gli spaghetti o pestare un piede a un giornalista che le sta dietro per intervistarla. Anche queste saranno cose che saranno giudicate imperdonabili. Tutti hanno capito che a Furio Colombo sta antipatica Giorgia Meloni, non c'è niente da fare. Tutti gli uomini hanno le loro antipatie". Colombo vacilla e prova a battere ritirata. Ma Senaldi rincara la dose: "Confido che col tempo troverà altri punti più bassi del governo Meloni, potrebbe macchiarsi".