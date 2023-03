Albano Carrisi, Romina Power e Lecciso: "Le voglio", si scatena il delirio

14 marzo 2023 a

"Ho un sogno", dice Albano Carrisi. E come lui, migliaia e migliaia di fan del cantante pugliese. Intervistato dal settimanale NuovoTv, il Leone di Cellino San Marco ha svelato che per il grande show all'Arena di Verona il prossimo 18 maggio per celebrare i suoi 80 anni (verrebbe da dire, vista la sua forma, i suoi "primi 80 anni") gradirebbe un regalo dalle due donne della sua vita: la prima moglie Romina Power e l'attuale compagna Loredana Lecciso: "Le voglio sul palco con me". Cinque parole che hanno mandato in delirio i social e gli appassionati di gossip viste le turbolenze del passato tra le due signore, tra cui non è mai corso buon sangue.

Al Bano ha intenzione di mettere in scena uno spettacolo indimenticabile, sotto tutti i punti di vista. Da quello musicale, con una scaletta piena zeppa dei suoi successi storici, a partire dagli anni Sessanta, e con ospiti d'eccezione come Gianni Morandi e Massimo Ranieri, con i quali ha già infiammato il Teatro Ariston poche settimane fa scrivendo una piccola, grande pagina di storia del Festival di Sanremo. L'altro aspetto è quello "emozionale", e niente come una reunion inedita potrebbe regalare un autentico colpo al cuore. A Nuovo Tv, Al Bano ha anche spiegato cosa c'è dietro il suo desiderio: "Vorrei sul palco Loredana Lecciso e Romina Power perché mi hanno fatto il regalo più bello ovvero i miei figli".

Viva l'amore, in tutti i sensi. Anche quello più alto: "Gli anni 2000 stanno creando non pochi problemi a tutti noi", ha notato con amarezza Al Bano, riferendosi alla guerra tra l'Ucraina e la sua amatissima Russia. La sua speranza è quella di poter tornare presto a Mosca, una volta ricomposta la frattura profondissima con l'Occidente creata dalla folle invasione voluta da Vladimir Putin. Di sicuro, quando questo accadrà, Al Bano si farà trovare pronto, anche perché il fisico è ancora una meraviglia: Il segreto? Una dieta sana e varia, un bicchiere di buon vino e nessun vizio: "Non ho mai fumato e non mi sono mai drogato". Chapeau.