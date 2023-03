Daniele Scardina, la scoperta dopo l'ultimo elettroencefalogramma

15 marzo 2023 a

Buone notizie per Daniele Scardina. Il pugile colpito da un malore lo scorso 28 febbraio sta migliorando. Lo sportivo, operato d'urgenza dopo aver perso i sensi durante il consueto allenamento, è però ancora ricoverato. Proprio l'ospedale Humanitas di Rozzano, Milano, ha diramato un bollettino che fa ben sperare.

"In merito alle condizioni cliniche del Sig. Daniele Scardina, su richiesta della famiglia, l’ospedale dichiara che a 15 giorni dal ricovero, i progressivi miglioramenti, monitorati con l’elettroencefalogramma, hanno consentito ai medici di scalare ulteriormente i sedativi e di far respirare il paziente in modo autonomo. Situazione quindi in lieve miglioramento ma è ancora presto per esprimersi sulla prognosi in termini di velocità e qualità della ripresa. Il prossimo bollettino sarà emesso quando ci saranno novità significative", si legge.

Il ragazzo non è ancora fuori pericolo, ma i medici così come i suoi tanti fan nutrono grandi speranze. Il pugile era stato al centro del gossip tempo fa, quando aveva ufficializzato la sua storia d'amore con Diletta Leotta. La relazione ad oggi è finita, ma la Leotta ha voluto comunque mandare all'ex un messaggio. E su Instagram ha scritto: "Forza Dani". Assieme alla conduttrice sono stati tantissimi i vip che hanno espresso la loro vicinanza.