Mara Venier sotto-choc per l'infarto a Jerry Calà: "Amore mio..."

18 marzo 2023 a

a

a

Jerry Calà ha fatto prendere un enorme spavento a Mara Venier. Il popolare attore nella notte del 18 marzo è stato colpito da un infarto ed è stato trasportato d'urgenza nella Clinica Mediterranea di Napoli, dove è stato tempestivamente sottoposto ad intervento chirurgico. La conduttrice di Domenica In, dopo la preoccupazione iniziale, ha voluto tranquillizzare tutti i fan preoccupati per le condizioni di salute dell'ex marito 71enne.

"Infarto nella notte, ricovero in codice rosso": ore d'angoscia per Jerry Calà

"Jerry è stato operato stanotte a Napoli... ha avuto un infarto e gli hanno messo degli stent. Sta bene e sta recuperando pur rimanendo in terapia intensiva... ma sta bene! Grazie alla Clinica Mediterranea di Napoli... - ha scritto la Venier -. Amore mio che spavento mi hai fatto prendere". Questo il dolce pensiero scritto dalla conduttrice su Instagram a corredo di uno scatto che li ritrae sorridenti insieme.

I due si erano sposati nel 1984 a Las Vegas, ma poi hanno deciso di separarsi. In ogni caso, sono rimasti legati da una profonda amicizia. Ora, comunque, l'attore è in buone condizioni e sarà dimesso nei prossimi giorni. Calà era appena arrivato in Campania dal Molise, dove ieri pomeriggio si sono concluse le riprese molisane del suo film "Chi ha rapito Jerry Calà". La pellicola, che vede impegnato il comico nella doppia veste di attore e regista, uscirà a Natale.