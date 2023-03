Jerry Calà, la richiesta (pazzesca) poche ore dopo l'infarto

18 marzo 2023 a

Impensabile Jerry Calà. Come è noto, nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 marzo, il mitico attore comico è stato colpito da un infarto, il tutto nella sua stanza d'albergo a Napoli, dove si trova per girare un film. Dunque, il ricovero in codice rosso. Tanta preoccupazione, ma per fortuna ora Jerry Calà sta bene: gli è stato applicato uno stent coronarico e le sue condizioni sono in rapidissimo miglioramento.

Ma non solo. A riferire dettagli sorprendenti ci pensa Alex Tempestini, il suo manager, che interpellato dall'agenzia di stampa Agi ha spiegato: "Ci ho appena chiacchierato, l’intervento è andato benissimo e lui vorrebbe tornare sul set già tra due-tre giorni ma penso che ci vorrà almeno una settimana". Insomma, a poche ore dall'infarto l'incontenibile Jerry Calà chiede già a gran voce di tornare al lavoro, di tornare a girare.

E ancora, il manager ha aggiunto: "Sta bene, è sereno e sta già organizzando il suo ritorno al lavoro - rimarca -. Ho passato la mattina con lui in ospedale, non è già più in terapia intensiva, ha avuto un piccolo infarto e gli hanno messo uno stent. Sta bene, non dico che sia già in piedi, ma parla e discute, chiede quando torno e quando non torno, perché stavamo girando un film". Insomma, il pallino di voler subito tornare al lavoro. Belle, bellissime notizie su Jerry Calà dopo la preoccupazione delle ultime ore.

Jerry Calà, 71 anni e veronese di nascita, è stato colpito da infarto all'Hotel Santa Lucia, per poi essere ricoverato nella clinica Mediterranea, dove è stato eseguito l'intervento di angioplastica. Si trova a Napoli per le riprese del film Hanno rapito Jerry Cala: il riscatto è un problema, di cui Jerry Calà è sia interprete sia regista. Le riprese, per inciso, erano quasi terminate. A causa del malore, lo stop alle riprese per ovvie ragioni subirà uno slittamento.