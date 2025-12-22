Napoli-Bologna, clamoroso in finale di Supercoppa: stadio deserto

Avendo sborsato circa 60 milioni per ospitare il carrozzone, si aspettavano almeno una tra Inter, Milano Juventus perché la loro conoscenza del calcio italiano si ferma lì, e invece si ritrovano una finale storica al contrario: l'ultima senza “strisciate” risale addirittura al 2001, anno di Roma-Fiorentina, che però fece 61mila spettatori all’Olimpico in agosto. Ecco, l’Al-Awwal Park stasera arriverà a 17-18mila: un colpo al cuore più che per un colpo d’occhio. Il rischio è di nuovo l’effetto semivuoto come per Inter-Bologna. Nemmeno la vendita a prezzi più che popolari per gli standard locali (attorno ai 20 euro) sembra aver avuto effetto, detto che al posto dei “tifosi” che esultano a caso è forse meglio un seggiolino vuoto.

A Riad (ore 20, diretta Italia 1) va finalmente in scena la vera Supercoppa. I campioni d’Italia del Napoli sfidano i detentori della Coppa Italia del Bologna: la partita che dovrebbe essere, sarà, in barba a questo formato a quattro squadre, fittizio e gonfiato solo per moltiplicare le partite e i milioni. Il destino, che ha un senso dell’umorismo spiccato, ha deciso di premiare il merito sportivo puro, regalando la finale più logica a noi italiani ma, contemporaneamente, quella più sgradita ai padroni di casa sauditi.

AUTENTICA

Anche se agli arabi questa finale non piace, è quella più autentica perché la giocano le vincenti della scorsa stagione. E per entrambe è un appuntamento con la storia. Il Napoli punta al tris dopo i trionfi del 1990 e del 2014, ricordi ormai lontani, mentre per il Bologna è la prima volta assoluta. Vincenzo Italiano l’ha preparata come un appuntamento con l’eternità, anche se la cornice non sarà all’altezza: «Il calcio per me è una ragione di vita da quando sono nato ha detto il tecnico rossoblù alla vigilia-. Mi piacerebbe sentir parlare in futuro del Bologna di De Silvestri e di Italiano come sentivo parlare di quello di Bulgarelli, di Baggio..».

Parole che pesano, dette da uno che di finali ne ha giocate tante (siamo all’ottava in carriera) e che, pur avendo iniziato a vincerle, non dimentica «quanto si sta male quando si perdono». Sul campo, le scelte sono obbligate o quasi. Italiano dovrà rinunciare a Bernardeschi, la cui rinascita è stata interrotta da un infortunio alla clavicola («Come Freuler, due in un anno è un’anomalia», sospira il mister) proprio mentre stava svoltando. Al suo posto favorito Rowe su Cambiaghi, che tornerà utile a gara in corso. Conte, che non avrà l’ex Beukema, risponde confermando l’undici che ha battuto il Milan, con Juan Jesus ancora preferito a Buongiorno e Spinazzola a Olivera. La sfida nella sfida è proprio quella tra le due panchine. Se Italiano vede in Antonio «una fonte di ispirazione», Conte ricambia intravedendo nel collega il suo stesso fuoco sacro: «È un allenatore che ha voglia di migliorare, che ha fatto la gavetta. Lo stimo perché è uno di quelli che ha fame». E proprio la fame sarà l’ago della bilancia. C’è il rischio che il Bologna ne abbia più del Napoli? Conte non ci sta: «Dovesse accadere sarebbe una colpa e un limite nostro. Ma aver vinto la semifinale ci dà energia. Ai ragazzi ho ribadito che ci si ricorda solo di chi vince». Vero.

Ma noi non dimenticheremo nemmeno chi perderà in questa strana notte nel deserto, con la consolazione che l’anno prossimo sarà altrove: Riad ospiterà l’Asian Cup e la Supercoppa dovrà traslocare. La Lega cerca nuovi acquirenti o magari un ritorno a casa. E, vista l’atmosfera, ci viene solo da dire: meno male.