Belen Rodriguez? "Dov'era lo scorso Natale": clamorosa confessione-vip

Una famiglia allargata quella di Francesco Moser. Il figlio dell'ex ciclista, Ignazio, è da tempo legato a Cecilia Rodriguez, sorella di Belen. I due dovrebbero sposarsi presto, ma Francesco è dubbioso: "Hanno detto che si sposano quest'anno, ma ci credo quando lo vedo. Avevano detto agosto, ma da agosto a ottobre c'è la vendemmia". La loro è una storia che ha fatto parecchio parlare. Ignazio e Cecilia si sono conosciuti al Grande Fratello Vip, quando lei fuori dalla casa aveva un altro fidanzato.

Un colpo di fulmine che però negli ultimi anni ha occupato le pagine di gossip. Tante le soffiate su presunti tradimenti, fino al colpo di scena: la proposta di matrimonio. Al momento non c'è nulla di certo, neppure la data. Eppure Ignazio e Cecilia sembrano ancora affiatatissimi. Lo stesso Moser senior ha ammesso di aver trascorso con loro le ultime festività: "Belen? È stata anche qua. Abbiamo fatto Natale insieme nel mio maso. Poi i giovani sono andati in montagna per conto loro, io sono rimasto a casa, non è che m'intrometto". A 71 anni per Moser è cominciata una nuova avventura.

"Ho una nuova compagna, che sta spesso da me, una ragazza che più o meno è come me. Ha corso in bici, è stata campionessa d'Italia. È più giovane, del '68. Si chiama Mara Mosole. Come l'ho conosciuta? - spiega al Corriere della Sera -. La trovavo in giro in bici, o alle Eroiche, le gare vitange: anche lei ha ancora la passione e andiamo spesso in giro insieme. Poi, più o meno con la pandemia, ci siamo avvicinati. Ma lei non vive qui perché lavora con il padre che ha un'azienda nel trevigiano". Per Francesco Moser innamorarsi a 71 anni "è diverso da quando sei giovane. Ma non sono bravo a parlare d'amore. Posso dire che si può vivere anche soli, ma che in due si sta meglio".