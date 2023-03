Elisabetta Canalis, "è bello vederti coi graffi al collo?": clamoroso, cosa c'è dietro il divorzio

20 marzo 2023 a

a

a

Fine corsa: Elisabetta Canalis e Brian Perri si separano. Ora la notizia è ufficiale: l'addio dopo 10 anni di matrimonio vissuti tra California e Sardegna e da cui hanno avuto una bimba, Skyler Eva. I due si erano sposati il 14 settembre del 2014. Lei showgirl, lui chirurgo di fama. Ma ora è finita.

E ad indagare sulle ragioni della rottura, ufficialmente dovuta a "differenze inconciliabili", ci pensa il Corriere della Sera, che avanza l'ipotesi che le arti marziali a cui si è recentemente appassionata la Canalis possano avere avuto un ruolo.

Sul Corsera, infatti, si legge: "I dissapori con il marito nascono forse già durante la sua trasformazione in donna combattente" . Dunque le parole della Canalis: "Oggi ho il potere di decidere come voglio essere. Anche io ho a casa un marito che quando tornavo dai test di krav maga (un’arte marziale, ndr) con i graffi al collo e tremante mi diceva: Secondo te è bello che veda mia moglie così?". Un dialogo che, per il Corsera, potrebbe nascondere indizi decisivi.

"Pazzesca". Elisabetta Canalis si allena? L'imprevisto manda i fan in visibilio | Video

Tanto che la Canalis rispondeva a Perri: "Supportami, tu vai a fare surf e non so neppure se tornerai vivo, perché è pieno di squali. Ho paura, ma mi interessa che tu sia soddisfatto". Parole, queste ultime, consegnate pochi mesi fa in un'intervista a 7, il settimanale del quotidiano di Via Solferino. E ancora, l'ex velina parlava della sua nostalgia per l'Italia: "Chiedo spesso a mio marito quando torneremo a vivere in Italia, non voglio invecchiare negli Stati Uniti". Ora, con la separazione, il ritorno si avvicina...