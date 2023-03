Elisabetta Canalis, la foto del Lato B: "Senza dignità"

Roberto Tortora 10 marzo 2023 a

a

a

Nella vita, si sa, ci vuole c***o e anche stile. Elisabetta Canalis li possiede entrambi e lo dimostra in uno scatto su Instagram in bianco e nero, distesa sul pavimento a prendere il sole in topless, coperta solo da un giornale. Girata di fianco, con in bella mostra un lato B da Oscar. Applausi. Del resto, i suoi intensi allenamenti di fitness ma anche di kick boxing favoriscono un fisico tonico e in forma. Come sempre, però, gli haters sui social non mancano e i commenti si sprecano: “Ogni giorno una ventenne si sveglia... e sa che dovrà lavorare sodo per stare al passo, poi arriva Elisabetta e le mette tutte in riga” è il più lusinghiero. Ma c’è anche chi non apprezza e scrive: “Fossi in te, certe pose le eviterei”, oppure “Sei nata solo per farla vedere senza dignità” e anche “L'utilità di certi post proprio non me la spiego” e “Ma una come te, ha solo il c***o da mostrare?”. Insomma, alcuni utenti ci sono andati giù pesante.

La showgirl sarda non sembra curarsene troppo e prosegue spedita. Non è la prima volta che si mostra in pose sexy e, ultimamente, accade sempre più spesso sui social con foto in cui ha indosso soltanto della lingerie. Una serie di scatti ad altissimo scatto erotico, in pose ammiccanti e completini di pizzo trasparenti che non lasciano nulla all'immaginazione.

Di recente è stata paparazzata dal settimanale Chi con un nuovo partner, Georgian Cimpeanu, detto "Iceman", tre volte campione del mondo di kickboxing. Il suo matrimonio con il chirurgo americano Brian Perri, infatti, è finito dopo quasi dieci anni ed una figlia, Skyler Eva, che ormai ha già 7 anni. Elisabetta e Georgian sono stati visti nella stessa palestra per l’allenamento, poi si sono salutati, ma solo per finta, perché Iceman ha poi raggiunto la Canalis nel suo appartamento. La sera, infine, entrambi sono stati visti a cena in un ristorante e con una coppia di amici. Per concludere, due taxi diversi, ma diretti alla medesima destinazione: l’appartamento di Elisabetta. Il campione del mondo di kickboxing è salito su da lei e non è uscito per diverse ore. Tutti indizi che fanno una prova praticamente inconfutabile. Da “La mia Liguria” al “mio nuovo fidanzato” il passo è breve.