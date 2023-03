Maria De Filippi, accettata la richiesta: dove sarà sepolto Costanzo

21 marzo 2023 a

Maurizio Costanzo e Sinisa Mihajlovic hanno i requisiti per il Verano di Roma: sarebbero state accolte dal Campidoglio le richieste delle mogli Maria De Filippi e Arianna Rapaccioni. In particolare, come riporta l'Agenzia Dire, la commissione Ambiente di Roma Capitale avrebbe approvato due proposte di delibera che consentono l’edificazione di una cappella e di una tomba a terra nel cimitero monumentale del Verano rispettivamente per il giornalista e l'allenatore.

"Grazie al regolamento comunale che permette l’adozione di provvedimenti nei confronti di personalità che abbiano dato prestigio alla città, oggi la commissione capitolina Ambiente ha infatti espresso parere positivo alla concessione di due loculi provvisori, a titolo oneroso, su richiesta della famiglia”, ha detto in una nota il consigliere Pd e presidente della commissione capitolina Ambiente Giammarco Palmieri.

Mihajlovic, scomparso lo scorso 16 dicembre a causa di una leucemia, come viene spiegato nella delibera, ha soddisfatto i requisiti essendo la sua figura “fortemente intrecciata con la città di Roma, la capitale è stata infatti per lui come una seconda casa, la prima dopo il suo arrivo in Italia. Nella città eterna Mihajlovic ha conosciuto sua moglie Arianna con cui ha avuto cinque figli, dove ha abitato fino agli ultimi giorni e dove ha passato degli anni professionalmente intensi e fruttuosi”. Requisiti validi anche per Costanzo, scomparso lo scorso 24 febbraio. Il giornalista è “illustre cittadino romano, ha sempre manifestato il profondo attaccamento alla sua città, Roma, dove ha svolto la sua lunga attività professionale”.