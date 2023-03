Loretta Goggi, il gesto che fa scoppiare la tempesta: "Non deve farlo"

22 marzo 2023 a

a

a

Ha avuto e avrà tanti celebri ospiti Loretta Goggi nel suo programma Benedetta Primavera, in onda tutti i venerdì su Rai uno in prima serata, affiancata dal duo di comici Luca e Paolo. Anche in questo appuntamento il programma offrirà un vero e proprio viaggio all’interno del mondo dello spettacolo per fare un parallelo tra il passato e il presente con i tanti ospiti che si alterneranno al fianco della regina del piccolo schermo, tutte personalità tra cinema, musica, teatro e televisione che si confronteranno con Loretta Goggi, la quale si metterà in gioco e si esibirà in numeri musicali, dialoghi brillanti e sketch. Cantando anche. E, tenendo in serbo, nuove imitazioni (ci sarà nuovamente la Regina Elisabetta d’Inghilterra…) e sorprese per i suoi ospiti.

"So che vi ha abituato...": la clamorosa bordata contro Maria De Filippi



Ma proprio l'imitazione della Regina d'Inghilterra ha infastidito i telespettatori. Affiancata da Luca e Paolo, Loretta infatti ha imitato perfettamente The Queen ironizzando sulla presentazione del libro autobiografico del nipote della Regina, il principe Harry, intitolato Spare, che dal Paradiso viene descritto in maniera poco edificante. Con pure la parolaccia finale. Sui social c'è chi ha tuonato: "Basta, non deve fare questo genere di cose la Goggi".

Insulti e scontri da Maria De Filippi. Studio fuori controllo



Ora, in attesa delle anticipazioni sugli ospiti della terza puntata, sarà interessante capire come si muoverà la produzione, cioè se continuare con la comicità dissacrante come avvenuto finora, o se ci sarà un drastico cambio.