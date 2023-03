Maria De Filippi, il pacco arrivato dal consigliere Pd: il retroscena

22 marzo 2023 a

Maria De Filippi omaggiata. La conduttrice di Canale 5 ha da poco ricevuto un regalo. A recapitarglielo Angelo Benedetti. L'uomo, consigliere comunale del Partito democratico di Camaiore, ha spedito alla regina della tv un ritratto. Nel quadro, da lui realizzato, c'è il volto di Maurizio Costanzo. Il pacco è arrivato fino a Roma con tanto di biglietto scritto rigorosamente a mano nel quale Benedetti ha espresso condoglianze e parole di ricordo per il grande giornalista.

"Ho realizzato il ritratto il giorno successivo alla scomparsa di Costanzo. - ha confidato Benedetti a La Nazione -. Sono stati in tanti a convincermi di inviarlo alla moglie Maria De Filippi. Ho trovato l’indirizzo e lo ho spedito". E chissà che a breve non arrivi un ringraziamento. Tante le persone che sono state a fianco della conduttrice in questi giorni difficili.

Tra queste molti vip e non solo colleghi di Mediaset. Milly Carlucci, sua competitor in Rai, ha ammesso: "Ci siamo sentite privatamente prima dei funerali di Maurizio. Non c'è nessuna rivalità ma solo il fatto che le aziende decidano di mettere contro due programmi. Il fatto che si sia creata questa contrapposizione è un fatto italiano perché al pubblico piace il derby".