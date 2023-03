Sanremo, "chi prende il posto di Amadeus": rumors clamorosi

24 marzo 2023 a

Portare la Rai a destra, ma anche solo indebolirla: è su questo l'obiettivo della rivoluzione che starebbe investendo Viale Mazzini. Il centrodestra ritiene che la narrazione del Paese fatta dalla tv di Stato sia troppo spostata a sinistra e corre ai ripari. Nel giro di poltrone che si appresta a imporre in Rai, rivela La Stampa, potrebbero perdere il posto personaggi illustri come Fabio Fazio, per il quale allo stato attuale un rinnovo sarebbe impossibile, e quello di Amadeus che difficilmente sarà riconfermato alla conduzione di Sanremo 2024. Chi prenderà il suo posto? Michela Tamburrino non ha dubbi: "Pino Insegno, che chiede che tanta sua dedizione alla Meloni porti qualcosa".

Ma non è finita qui. Anche Carlo Fuertes sente sfuggirgli da sotto la poltrona di amministratore delegato. Ma anche se dovesse essere fatto fuori già è pronto il piano B, confezionato su misura dai dem. Fuertes ha sempre detto che non si sarebbe mai fatto da parte a meno che non gli si fossero spalancate le porte della Scala di Milano. Ma su quel fronte aveva avuto il fiero niet del sindaco Beppe Sala la che non lo voleva. Ora il Pd si è messo di mezzo per una mediazione definitiva. Incassato il sì di Sala, ora Fuortes non ha più alcuna remora e già dal 1° di aprile potrebbe già essere a Milano. Walter Veltroni avrebbe voluto tirare dentro la Rai anche Andrea Salerno. A La7 ha svolto un gran lavoro e ha tirato su una squadra di giornalisti di tutto rispetto. Veltroni ha un contratto con Cairo e con il Corriere della sera, dunque aveva piacere di sapere Salerno nella stessa squadra. Ma qualcosa è cambiato. "Io sto bene dove sono", ha twittato il direttore stesso.