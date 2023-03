Chiara Ferragni, asfaltata da Pio e Amedeo: "Penso solo a quello"

25 marzo 2023 a

Chiara Ferragni umiliata da Pio e Amedeo. Il duo comico che ha condotto la prima puntata di questa nuova stagione di "Felicissima Sera" ha messo nel mirino l'influencer protagonista dell'ultimo Sanremo. Ricorderete tutti la scritta sull'abito "Pensati libera". Pio e Amedeo l'hanno usata per prendere in giro la Ferragni. Infatti la serata si è aperta sulle note di una famosissima canzone di Marco Mengoni.

Pio e Amedeo hanno fatto una sfilata smascherando alcuni figuranti che avevano scritte simili a quelle della Ferragni. Ad esempio un ragazzo sovrappeso aveva la scritta "pensati magro", un altro "pensati in grande" rispetto alla propria statura e un altro dei figuranti aveva la scritta "penso solo a quello".







Insomma Pio e Amedeo hanno messo nel mirino lo show della Ferragni a Sanremo. Un modo ironico per criticare quel fare moralizzatore che ha la influencer con i suoi monologhi e con i suoi abiti indossati nel tempio della musica italiana, il teatro Ariston. Insomma uno schiaffo in piena regola alla "maestrina" dei Ferragnez che ha usato il palco di Sanremo per dare "lezioncine" a milioni di italiani.