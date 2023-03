Maria De Filippi, senza parole davanti alla Cuccarini: il gesto hot

26 marzo 2023 a

a

a

Un bacio tra Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo ha accesso e non poco Amici. Maria De Filippi, come è stato evidente durante la puntata, è rimasta senza parole e probabilmente è rimasta totalmente spiazzata dalla reazione dei due. Il sensuale passo a due sulle note di Celentano e Mina ballato dalla Cuccarini e da Emanuel ha riscaldato il pubblico fino al gesto choc finale: un bacio a limite del proibito tra i due. Al punto che i due ballerini hanno dovuto rassicurare in tv i rispettivi partner per evitare serie conseguenze. Insomma ad Amici accade l'impensabile.







E la De Filippi si è affrettata a dire che quanto accaduto fa parte della performance artistica dei due ballerini. Ma le malelingue del gossip già fantasticano su un presunto flirt tra la Cuccarini ed Emanuel. Eppure la Cuccarini poco prima dell'esibizione aveva detto: "Inizia Amici. Stasera, un “guanto prof” sensuale e speciale. Giorgia, ti chiamo tra poco così ti spiego”. “Mi devo preoccupare?”, aveva commentato ironicamente Giorgia, compagna di Emanuel. Insomma, nessuna scenata di gelosia da parte della cantautrice. Ma quelle immagini di certo hanno colpito e non poco il pubblico. Chissà cosa accadrà nella prossima puntata del talent show di Canael 5...