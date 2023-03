Maria De Filippi, esplode il caso Gianmarco: "Non è giusto"

26 marzo 2023 a

L'ultima puntata di Amici ha riservato parecchie sorprese. Una eliminazione che ha stupito anche Maria De Filippi. A contendersi la permanenza all'interno della scuola sono stati Cricca e Gianmarco, uniti da una amicizia piuttosto solida. Al termine della puntata i ragazzi sono tornati nella loro "casetta" per attendere il verdetto sull'eliminazione. E ad accoglierli in collegamento c'era Maria De Filippi che con i due ha avuto una lunghissima chiacchierata per fare un bilancio della loro esperienza all'interno del talent fino a questo punto della competizione.

Un percorso fatto di sacrifici, di paure, di tensioni ma anche di tante soddisfazioni davanti al pubblico di Amici. Il verdetto è arrivato e a lasciare tutto è stato Giammarco. Apriti cielo. Sui social si è scatenata una vera e propria tempesta innescata da chi ritiene ingiusta l'eliminazione.

I compagni di "classe" sono scoppiati in lacrime quando è arrivata la sentenza sull'eliminazione. In tanti non si spiegano come mai Cricca, che era già stato eliminato una volta durante il pomeridiano, sia riuscito a battere uno dei ballerini più forti della scuola. Insomma Maria De Filippi dovrà fare i conti con una parte del pubblico che non ha gradito affatto l'eliminazione di Gianmarco.