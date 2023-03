Ilary Blasi, dietro le quinte con Damiano: solo un sexy top crop

26 marzo 2023 a

Ilary Blasi e Bastian Muller si scatenano al concerto dei Maneskin che si è tenuto a Roma. La coppia ormai è sempre più allo scoperto e non teme l'assalto dei paparazzi che immortalano ogni passo della conduttrice ed ex di Francesco Totti in compagnia del suo fidanzato. E sui social la coppia ha documentato passo passo il concerto della band al Palazzo dello Sport di Roma. Ilary Balsi indossava un sexy top crop bianco e pantaloni scuri.

Look più semplice per Bastian che a quanto pare è un super fan della band rock italiana. E subito dopo il concerto i due avrebbero raggiunto Damiano dietro le quinte per un selfie di rito. Le foto hanno fatto immediatamente il giro del web. Insomma ormai Ilary e Bastian hanno trovato un nuovo equilibrio. E la conduttrice dell'Isola dei Famosi pare abbia completamente dimenticato il suo Francesco.





Intanto la causa di separazione prosegue e tra i due non c'è ancora un accordo. Gli avvocati sono a lavoro per definire i dettagli. Totti si gode la sua nuova relazione con Noemi Bocchi attendendo notizie sulla definitiva separazione da Ilary. A quanto pare il "Pupone" ha progetti ambiziosi da condividere con la sua nuova compagna...