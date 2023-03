Iva Zanicchi, la confessione: "Grande depressione. Forse non lo immaginate, ma..."

27 marzo 2023 a

a

a

“Mi reputo anche un po’ comica. Come tutti i comici vivo anche momenti di grande tristezza e depressione, cosa che il pubblico forse non immagina": Iva Zanicchi lo ha confessato a RadiocorriereTv. "Avendo una certa età - ha aggiunto - certi pensieri vengono alla mente, come pensare alla fine, cosa che ti lascia malinconia. È normale e giusto pensare anche alle cose meno piacevoli”.

"Ma che ca**?". Mara Venier fulmina Iva Zanicchi: tensione in studio

In ogni caso, la cantante ha detto di essere felice quando vede che la gente ride alle sue battute. La parola d’ordine per lei è leggerezza. Parlando del suo ruolo di presidente della giuria de Il Cantante Mascherato, la trasmissione condotta da Milly Carlucci su Rai 1, la Zanicchi ha detto: "Sono una ridanciana, la butto sempre sullo scherzo, ma bisogna esser seri. Il mio ruolo è quello di indagare, di scoprire, cosa non proprio semplice. Ci danno degli indizi, ma secondo me sono proprio fasulli”.

"Io vengo qui e scopo": Iva Zanicchi, cala il gelo a Domenica In

“Dopo aver fatto Ballando con le stelle, accade spesso che a fermarmi siano i ragazzi - ha poi rivelato l'artista -. Avere questi giovani che mi seguono è un vero miracolo, mi sento una nonna rock”. Insomma le sue apparizioni in tv, sempre più frequenti nell'ultimo periodo, sembrano aver avvicinato a lei anche un pubblico più giovane.