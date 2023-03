Michelle Hunziker, rapporti da ex con Eros? "Non sono così pi***"

27 marzo 2023 a

Si torna a parlare di Michelle Hunziker. Tutta colpa della clamorosa frase in tv, quando ospite di Pio e Amedeo a Felicissima Sera aveva risposto con ironia ai due comici affermando, di fatto, di avere avuto rapporti intimi con il suo ex, Eros Ramazzotti, dopo il divorzio.

Nel dettaglio, Pio e Amedeo avevano chiesto: "Quale è il segreto di questa amicizia?", riferendosi al rapporto di Michelle con Ramazzotti. "Ci vogliamo bene e stiamo diventando nonni", aveva risposto lei. Dunque una nuova domanda: "Tu e Eros, nei momenti di singletudine, un richiamino non lo avete mai fatto?". E la madre di Aurora Ramazzotti, clamoroso ma vero, ha risposto: "Ogni tanto sì... per educazione". Poi una risata e Pio e Amedeo di sasso: "Non è vero dai… Adesso Eros è anche innamorato e fidanzato".

"Per educazione...". Hunziker, la rivelazione impensabile su Eros Ramazzotti

Ovvio il tam-tam scatenato dalla frase, con le parole della Hunziker riprese un po' da tutti i siti e da molti quotidiani. Quindi, ora, Michelle ci tiene a mettere i puntini sulle "i". Lo fa su Instagram, con una serie di stories in cui spiega, ridendo: "È chiaro che io non è che sia così pirla che se veramente ho avuto un rapporto intimo con uno dei miei due ex mariti, nella mia singletudine, lo vengo a dire in televisione. Era palesemente un gioco". Dunque ha aggiunto: "Non prendiamoci troppo sul serio, io continuerò a essere la persona ironica e autoironica che sono sempre stata". Caso chiuso, onde evitare spiacevoli fraintendimenti.