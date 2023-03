Maria De Filippi, frase hot e imbarazzo totale in tv: "Mai successo"

27 marzo 2023 a

a

a

Maria De Filippi non usa giri di parole e nell'ultima puntata di Uomini e Donne parla dell0'incontro tra Gemma Glagani e Silvio. La conduttrice con non poco imbarazzo ha parlato dei preparativi del "Cavaliere" per l'incontro decisivo con Gemma. E si è lasciata sfuggire una frase piuttosto ambigua: "Lui è stato molto attento ad ogni preparativo… A me non è mai capitato… Devo dichiarare che non mi è mai capitato di cercare parole per descrivere le cose come successo in questa occasione…".

Poi la conduttrice descrive in modo più preciso i "preparativi" del Cavaliere: "È anche una questione personale...", ha affermato la conduttrice. Successivamente ha preso la parola la popolare opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari, che ha subito colto la palla al balzo per fare una battuta pepata contro Gemma e Silvio dopo le parole piuttosto criptiche di Maria De Filippi in estremo imbarazzo: “Ah ho capito…Quindi si è depilato le parti intime…”.

La dura legge di Maria De Filippi: chi massacra in poco più di due ore...

La De Filippi ha confermato che è dall’estetista, aggiungendo però di non sapere cosa abbia fatto nel dettaglio. Insomma momenti imbarazzanti che hanno accompagnato questo pomeriggio di Uomini e Donne.