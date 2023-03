Ilary Blasi e Bastian? "Tutta una copertura, si dice che...": veleno puro

27 marzo 2023 a

Sempre al centro del gossip, Ilary Blasi. Lo è da quando ha rotto in modo molto turbolento col compagno di sempre, Francesco Totti. Un divorzio che si risolverà in tribunale. E ora la conduttrice è sulla bocca di tutti perché sta per ripartire l'Isola dei famosi, il reality che conduce su Canale 5.

Ma non solo. Della Blasi si parla anche per il suo nuovo amore, il fidanzato tedesco Bastian. I due non si nascondono più. Anzi, Ilary racconta giorno dopo giorno la loro storia sui social, tra scatti, foto e video in cui si mostra insieme all'imprenditore. Eppure, non tutti sono convinti che sia vero amore...

Infatti, da parte dell'esperta di gossip Deianira Marzano, piovono accuse molto maliziose. La Marzano ha rilanciato sui suoi profili social alcune delle foto pubblicate dalla Blasi su Instagram, scatti in cui si mostra con Bastian al concerto dei Maneskin, la coppia che si scatena ballando. Ed ecco che una follower dà l'imbeccata alla Marzano: "Molti dicono che è una copertura". E Daianira, da par suo, rilancia con queste parole: "Ilary e Bastian una copertura? Gira voce da molti mesi... voi che dite?".

La tesi, piuttosto inverosimile, è che Ilary Blasi abbia reso pubblica la sua storia con Bastian perché Francesco Totti, a ridosso della separazione, aveva fatto altrettanto con Noemi Bocchi. Insomma, una sorta di "rilancio". Tesi che ovviamente non trovano alcun tipo di riscontro. Anche perché Ilary Blasi e Bastian appaiono davvero complici e innamorati. Ma tant'è...