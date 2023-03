De Filippi, la frase che la gela: "Perché Zerbi e Cuccarini non possono insegnare”

29 marzo 2023 a

"Il problema è che hanno un titolo che non spetta loro”: Luca Jurman, ex professore di canto della scuola di Amici, torna ad attaccare il talent di Maria De Filippi, puntando il dito soprattutto contro Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi. "Nessuno di loro può indossare il titolo di professore di canto - ha detto in un'intervista a Nuovo Tv -. Ci sono professori di danza come Alessandra Celentano che insegnano la tecnica, ma non mi pare che Lorella o Rudy insegnino tecnica di canto. Arisa non lo so. Credo che nessuno di loro abbia la conoscenza o l’esperienza per andare a fare i docenti in una trasmissione come Amici, dove si parla di talento e si deve soprattutto insegnare come gestirlo”.

In realtà, come si vede nei daytime, in sala con gli allievi ci sono i professionisti. Quindi i cantanti fanno lezione e preparano le canzoni con dei preparatori. Succede anche con gli allievi di ballo. E poi durante la settimana ci sono anche diversi incontri con i professori, che decidono per esempio se apportare modifiche o danno consigli. I ragazzi di Amici, insomma, non sono abbandonati a loro stessi.

Probabilmente nelle prime edizioni di Amici, la situazione era un po' diversa. In ogni caso, però, piaccia o no, il talent di Maria De Filippi oggi funziona così e continua comunque a piacere molto al pubblico, che segue il programma sempre in maniera affezionata.