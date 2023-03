Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, vita stravolta: gira voce che...

30 marzo 2023 a

a

a

Forse la proposta di Pio e Amedeo ha sortito i suoi effetti. Stando a diversi rumors, Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin sarebbero a un passo dal matrimonio. "Pier Silvio e Silvia: no al trash del GF Vip, sì al nostro matrimonio", è il titolo dell’ultimo numero del magazine Vero che ha lanciato per primo l'indiscrezione. Il riferimento è chiaramente al diktat dell'ad di Mediaset. Al figlio del Cavaliere, infatti, non sarebbe andata giù la troppa volgarità mandata in onda su Canale 5.

Tornando alle nozze, la conduttrice di Verissimo non ha mai nascosto la volontà di unirsi legalmente con Berlusconi jr. Non a caso, durante Felicissima sera, la Toffanin non si è sottratta alle battute sul tema. "Visto che il mondo è cambiato, possiamo fare che i testimoni lo chiedono allo sposo che poi lo chiede alla sposa. Così gli mettiamo un po' di pressione", ha ironizzato Amedeo Grieco, mentre la presentatrice si è dissociata divertita.

"Pier Silvio", ha ribadito quindi il comico "desideri sposare Silvia Toffanin, in arte Toffanin Silvia, in regime di comunione dei beni? Facci sapere". E chissà, magari Pier Silvio ha preso la palla al balzo. I due infatti sono legati da diversi anni. Dal loro amore sono nati Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.