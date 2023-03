Michelle Hunziker, vita stravolta: la foto che scatena il web

30 marzo 2023 a

Michelle Hunziker non nasconde il proprio entusiasmo. La conduttrice di Canale 5 è diventata nonna. Aurora Ramazzotti, figlia della Hunziker e del cantante Eros, ha partorito il primogenito Cesare. Ad annunciarlo è stato il compagno della 26enne, Goffredo Cerza, con una dolcissima foto su Instagram. Ma a stretto giro non è mancata la reazione di nonna Michelle. "E con la nascita delle mie figlie… Oggi per me è stato il giorno più bello della vita… Benvenuto Cesare".

Tanti, tantissimi, gli auguri piovuti sotto il post. Tra questi quello di Tommaso Zorzi, da sempre grande amico di Aurora: "Posso finalmente essere la zia single che guida un Range Rover, collezione borse di Hermes e arrivata dilaniata alla cena di Natale. Questo è ciò di cui sono fatti i sogni".

Insomma, in casa Hunziker-Ramazzotti il 30 marzo si festeggia. Michelle non ha mai nascosto la sua felicità dopo l'annuncio della gravidanza della figlia: "Non vedo l’ora di spupazzarmi mio nipote. Dopo tre figlie femmine, finalmente un maschietto! Il corredino e la culla sono a posto. Ora sto cercando di capire quali giocattoli piacciono di più ai maschi", aveva detto senza trattenere la gioia. D'altronde la Hunziker è diventata nonna, e da giovanissima, a soli 46 anni.