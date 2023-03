Michelle Hunziker, la rivelazione su Gerry Scotti: "Quando si infuria..."

30 marzo 2023 a

Michelle Hunziker e Gerry Scotti torneranno insieme alla conduzione di Striscia la notizia, su Canale 5 a partire dal prossimo 3 aprile. La coppia sarà quindi dietro al bancone del tg satirico più amato e seguito di sempre fino alla fine di questa stagione del programma. Gerry Scotti, in particolare, sabato 8 aprile, festeggerà le 500 puntate come presentatore del programma. Inutile dire che Gerry e Michelle sono molto legati, tanto che la showgirl svizzera, in una intervista a Tv Sorrisi e canzoni, ha parlato del collega, svelando alcuni curiosi aneddoti.

"Gerry non sopporta il rumore. Se qualcuno chiacchiera al telefono dietro le quinte mentre deve concentrarsi o se la musica è troppo alta, lui che è sempre gentile e cordiale con tutti, si irrita", rivela Michelle Hunziker. Che poi ha parlato anche del loro rapporto. Alla domanda se i due abbiano mai litigato, la conduttrice ha risposto: "Mai, è impossibile. Abbiamo fatto il militare insieme a Paperissima. Nulla ci può scalfire".

E se Gerry Scotti è già nonno di due nipoti Michelle lo diventerà a breve, non appena Aurora Ramazzotti darà alla luce il suo piccolo: "Non vedo l’ora di spupazzarmi mio nipote. Dopo tre figlie femmine, finalmente un maschietto", ha concluso la Hunziker. "Il corredino e la culla sono a posto. Ora sto cercando di capire quali giocattoli piacciono di più ai maschi".