Nino Frassica ridicolizza Fabio Fazio: "Sembra dedicata a te", cala il gelo

03 aprile 2023 a

a

a

Da tempo, Nino Frassica è una presenza fissa di Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio la domenica sera su Rai 3. Un mattatore assoluto, con la sua ironia surreale, con la sua mimica sorniona, con quella cifra stilistica assolutamente inconfondibile emersa recentemente anche nel corso di Lol, la serie-culto trasmessa su Prime Video.

E anche nella puntata di domenica 2 aprile, Nino Frassica ha fatto ridere gli italiani con una serie di gag, freddure e battute. Per esempio, si parte dagli "auguri a Patty Pravo", la cantante e simbolo della musica italiana. "Ricordiamo i suoi grandi capolavori, Pazza Ikea e poi la più bella che sembra dedicata a te, Ragazzo triste", afferma Nino Frassica rivolgendosi a Fabio Fazio, il quale accoglie la freddura con un sorriso a denti strettissimi.

"Il più arrapato": Luciana Littizzetto in studio, il "regalino" che sconvolge la Clerici | Guarda

Poi, mantenendo fede al suo registro surreale, ecco che Nino Frassica fa il verso alle "giornate mondiali di...". Già, perché ormai non passa giorno senza che cada la "giornata mondiale di...", qualcosa, dalle più nobili a quelle che, francamente, appaiono come le più assurde. E così il comico siciliano afferma: "Oggi 2 aprile è la giornata mondiale di quelli che camminano abbassati inutilmente". "C'è un motivo?", domanda fazio. "No, nessun motivo", conclude uno strepitoso Nino Frassica tra le risate del pubblico.