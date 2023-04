Luciana Littizzetto, "ma quando va in ospedale...": la battutaccia su Papa Francesco

03 aprile 2023 a

Una Luciana Littizzetto scatenata. Forse anche troppo. Già, perché nella puntata di Che tempo che fa in onda su Rai 3 domenica 2 aprile, nel corso dei suoi interventi nello studio di Fabio Fazio, la comica torinese si è spesa nel fare ironia su Papa Francesco nella settimana del suo ricovero al policlinico Gemelli di ora.

Il Pontefice era stato dimesso soltanto qualche ora prima della puntata del programma di Rai 3, per poi celebrare la messa nella Domenica delle Palme. Bergoglio, a San Pietro, è apparso debole, ovviamente, la voce bassa e un po' roca, il tutto dovuto alla difficile settimana appena trascorsa.

Ma, si diceva: la Littizzetto. Ecco che appollaiata sulla scrivania, davanti a un divertito Fabio Fazio, ha affermato: "Ora però devi pensare a riprenderti. Dicci come possiamo aiutarti. Vuoi che vada a prenderti la Tachipirina? Venerdì prossimo vuoi che vada a lavare i piedi al posto tuo? Al limite mi metto la mascherina così non sento l'odore". Il riferimento ovviamente è alla lavanda dei piedi del venerdì santo.

Finita? Nemmeno per idea. Ecco che successivamente la Littizzetto si rivolge ancora, direttamente, a Papa Francesco: "Toglimi delle curiosità Pontifex - premette -. Ma quando vai in ospedale ti metti anche tu in pigiama come tutti gli altri tipo quei pigiami blu con l’elastico molle e la fantasia a rombi oppure il Papa deve tenere la tunica bianca anche in ospedale?". Domande che resteranno invariabilmente senza risposta.