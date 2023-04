Littizzetto, "il più arrapato": cosa porta in studio, Clerici sconvolta

03 aprile 2023 a

a

a

Antonella Clerici torna a Che Tempo Che Fa. La conduttrice è stata ospite di Fabio Fazio durante la puntata di domenica 2 aprile. Qui, su Rai 3, la Clerici si è raccontata senza mezzi termini: "Io dico tutto - ammette in riferimento alla scelta di parlare al pubblico di sé - quando mi fanno le corna, quando vado in meno pausa". Immediata la replica del conduttore che tenta di cambiare discorso: "Ma si fa per dire... corna.. no...". "No no, corna vere", replica ancora la Clerici che poi si lascia andare a qualche anticipazione.

Video su questo argomento "Non puoi fermare l'amore". Littizzetto in difesa delle famiglie omogenitoriali

"Io, ad esempio, domani sono in onda e racconto che sono stata da te, racconto le mie impressioni. Così è tutta la mia vita. Perché tu non puoi raccontare solo quello che ti fa comodo nascondendo il resto". Da tempo legata all'imprenditore Vittorio Garrone, Antonella sul matrimonio ci va cauta: "Mi sono sposata due volte ed è andata male, ora basta". Per la Clerici quando si è solo fidanzati c'è una chimica differente. "Ah - commenta con ironia il conduttore - io non lo so, son sposato da 30 anni non ricordo più".

"Idiozie in libertà. E il ciambellano Fazio...": Littizzetto demolita sul sito di Nicola Porro

Ma a stretto giro arriva anche Luciana Littizzetto. A differenza di Fazio la comica torinese si lascia andare a battute più spinte. Ed ecco che in studio porta un peluche e lo presenta così: "È l'animale più arrapato del mondo!".