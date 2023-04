Stefania Orlando, lo sfogo: "Il cuore dentro al petto..."

05 aprile 2023 a

a

a

Sfogarsi e lasciarsi andare al dolore non solo è normale ma è assolutamente giusto da fare dopo una separazione. Stefania Orlando, a sette mesi dalla fine del suo matrimonio con Simone Gianlorenzi, ha dato sfogo alle sue pene d'amore con una storia su Instagram corredata dalla canzone "Il bene nel male", con cui Madame ha partecipato all'ultima edizione di Sanremo. Il testo racconta di una storia d'amore finita e questo ha lasciato pochi dubbi tra i followers su chi fosse il destinatario finale del messaggio social.

"Allontanata dalla tv, ha sofferto tantissimo". Stefania Orlando, parla il marito: ecco perché è andata al GfVip



"Non ti ho mai dato il cuore, già sapevo che sarebbe stato un grosso sbaglio, il cuore va tenuto dentro al petto per poter ancora respirare", scrive la showgirl su Instagram. "L'amore è solamente di chi prova amore, non è di chi lo riceve, e io che l'ho provato ad ogni tocco tuo posso dire che a me è rimasto il bene, a te il male". Parole di rimpianto che fanno il paio con quelle che Stefania Orlando aveva detto al settimanale Gente: "Credevo che sarei invecchiata con Simone, invece il mio destino ha deciso in maniera diversa”.