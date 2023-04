Platinette, il video a 20 giorni dall'ictus: "Perché vi chiedo scusa"

04 aprile 2023 a

a

a

"Chiedo scusa se parlo a fatica ma dopo solo 20 giorni dall’ictus questo risultato è già un miracolo": Platinette torna a parlare sul suo profilo Instagram dopo il malore che lo ha colpito lo scorso 14 marzo. L'opinionista, come si vede nel filmato da lui pubblicato, si trova ancora in ospedale, impegnato in un percorso di recupero.

Platinette, la foto dal letto di ospedale: dopo l'ictus... | Guarda

Mauro Coruzzi ha voluto rassicurare i suoi seguaci ma allo stesso tempo si è scusato con loro per il suo modo di parlare non proprio fluido. L’ictus avrebbe avuto un importante impatto sulle sue capacità verbali. La speranza, però, è che con il passare dei giorni questo tipo di problema rientri e l'opinionista sia in grado di tornare alla sua vita di tutti i giorni. "Chiedo scusa se parlo con difficoltà ma non è proprio semplice. Volevo ringraziare tutti coloro che si sono fatti vedere con i messaggi, sentire, io no perché non ci riesco - ha detto Platinette -. Volevo dirvi grazie e come Greta Garbo nei film anche io parlo, ‘dopo il muto parlo'".

Centinaia i messaggi e i commenti affettuosi sotto al post. Ad avergli scritto qualche parola di incoraggiamento sono stati, fra gli altri, Patrizia Rossetti, Virginio, Stefania Nobile, Carlo Conti, Lorella Cuccarini e Marco Liorni. Un messaggio affettuoso è arrivato anche da Mara Venier, che sotto al video ha scritto: “Mauro un grande abbraccio” con un cuoricino. Parole a cui Coruzzi ha risposto: “Me lo prendo tutto”.