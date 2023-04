De Filippi, "la mia salvezza": lacrime in studio, tronista sconvolta

04 aprile 2023 a

E venne il giorno della scelta di Lavinia Mauro a Uomini e Donne. Dopo sette mesi, la tronista ha messo fine alla sua esperienza decidendo di uscire dallo studio con Alessio Corvino. Prima dell’atto conclusivo, Lavinia però ci ha tenuto a rendere omaggio a Maria De Filippi e alle tante persone che l’hanno supportata in questa esperienza. Presentatasi con un abito rosso dallo spacco importante, Lavinia ha innanzitutto abbracciato la padrona di casa.

La quale ha subito ricambiato e le ha dato anche un bacio sulla fronte. D’altronde non è un mistero che la De Filippi si sia affezionata alla tronista, che ha imparato a conoscere per sette lunghi mesi e che soprattutto non ha nascosto le sue insicurezze e le sue fragilità. Prima della scelta c’è stata una sorpresa: Lavinia ha ricevuto un video messaggio da parte della mamma e non è riuscita a trattenere le lacrime, correndo ad abbracciare la De Filippi. Questo perché per lei Maria è stata una sorta di “salvezza”, dato che Lavinia veniva da un periodo buio, che le aveva causato ansia e angoscia.

“Volevo ringraziarti oggi per tutto quanto - ha dichiarato Lavinia - vorrei ringraziare tutti quanti dietro di avermi supportata e sopportata. Vi voglio un gran bene, siete diventati casa. Non vi libererete di me, perché verrò a trovarvi spesso. Ho una cosa per Chiara (un mazzo di fiori con un biglietto) che è stata come una sorella per me. Grazie Claudio e Claudia. E poi c’è un pensierino per te Maria (un mazzo di fiori con un bigliettino). Leggilo solo tu”.