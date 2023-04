De Filippi umilia Rudy Zerbi: "Non possiamo pulire", la dura legge

04 aprile 2023 a

Maria De Filippi ha dei modi diretti e schietti che di fatto hanno sempre colpito il suo pubblico. E così anche nel corso dell'ultima puntata di Amici, la conduttrice ha usato proprio questi modi per redarguire Rudy Zerbi. Il coach si è presentato in studio con due pacchi regalo per la Cuccarini e per Arisa. Ma prima di consegnare i pacchi ha cominciato a spargere per terra la paglia che si trovava all'interno delle scatole. Maria De Filippi l'ha subito fulminato: "Raccogli, smetti di sporcare, mica possiamo pulire noi per te". Una frase ironica che però ha gelato immediatamente Rudy Zerbi che ha smesso immediatamente di "sporcare" lo studio.

Maria ha fatto sentire la sua voce in modo molto chiaro e Zerbi ha immediatamente capito che era meglio finirla lì. All'interno dei due pacchi due galline finte, con una dedica alle "chiocce" Cuccarini e Arisa. Infatti Rudy Zerbi definisce le due coach troppo protettive con i loro allievi.

Di certo nel mondo dello spettacolo per crescere è necessario anche inciampare e fare i conti con le difficoltà. E così Rudy Zerbi ha invitato Cuccarini e Arisa ad avere un atteggiamento meno opprimente sui ragazzi perché possano esprimersi liberamente, anche commettendo degli errori.