Berlusconi, "condizioni non proprio tranquille": la scelta di Signorini

05 aprile 2023 a

a

a

Alfonso Signorini rimanda la sua festa di compleanno. Il 7 aprile il conduttore del Grande Fratello Vip compie 59 anni. Per l'occasione avrebbe organizzato una festa con diversi ospiti, tra cui gli ex concorrenti del suo reality. Eppure, stando a quanto rivelato da Alessandro Rosica, il mega party sarebbe saltato. Il motivo? Su Instagram si legge: "Sospesa la grandissima festa di Alfonso Signorini prevista per domani, giovedì 6. Tra i motivi principali ci sarebbero le condizioni non proprio tranquille di Berlusconi attualmente in ospedale".

"Assente". Berlusconi ricoverato, quel clamoroso gesto al Senato

Il leader di Forza Italia si trova infatti in terapia intensiva all'Ospedale San Raffaele di Milano. Il Cavaliere parla ed è vigile, si trova in uno stato "stazionario", ma rimarrà ricoverato ancora qualche giorno. A fargli visita tutta la famiglia, mentre sono stati tantissimi i messaggi di pronta guarigione. Non è da escludere che anche Signorini abbia inviato al Cav il suo.

"Tutta la famiglia". Cav ricoverato, paura e indiscrezioni: cosa sta accadendo al San Raffaele

Solo qualche tempo fa il conduttore di Canale 5 aveva svelato un retroscena sull'ex premier: "Mi ha telefonato Berlusconi, perché in prima serata su Canale 5 bisogna essere istituzionali ed eleganti: 'Bravo che non ti fai crescere la barba, ma rimettiti la cravatta'". Il Cav tiene molto all'eleganza, soprattutto nelle sue reti televisive.