Maria De Filippi, la frase di Sperti che la spiazza: "Mi mancheranno..."

06 aprile 2023 a

a

a

Maria De Filippi spiazzata dal commento di Gianni Sperti. Sono giornate frenetiche le ultime vissute all'interno dello studio di Uomini e Donne dove la scelta di Lavinia che ha lasciato il programma per vivere la sua storia d'amore con Alessio Corvino ha suscitato la reazione di Sperti. Lavinia Mauro infatti, dopo sette mesi, finalmente ha deciso di vivere la sua storia con Alessio che le ha dedicato una intensa dichiarazione d'amore.

Ma a stupire Maria De Filippi sono state le parole di Gianni Sperti pronunciate un minuto dopo la scelta di Lavinia: "Manchi già Lavinia e mi mancheranno anche le segnalazioni di Alessio". E di fatto Lavinia e Alessio sono una delle coppie più amate del programma e le parole di Gianni Sperti la dicono lunga su quanto questo addio a Uomini e Donne peserà sul programma.

"Tu hai un problema, sei veramente brutto": De Filippi mai così dura, chi asfalta

I due hanno accompagnato questa edizione di Uomini e Donne con i loro gesti e le loro parole che hanno appassionato e non poco non solo il pubblico presente in studio ma anche quello da casa. Adesso è venuto il momento di godersi il loro percorso. Un percorso che è stato accompagnato dalle parole di Alessio: "Questo è l'inizio della nostra favola". Parole chiare che hanno emozionato e non poco Maria De Filippi e Gianni Sperti. Ma in quella frase di Sperti qualcuno vede anche un pizzico di veleno...